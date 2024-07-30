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21:06, 30 июля 2024Россия

Более 50 тысяч человек остались без света из-за аварии на подстанции в Крыму

В Керчи более 50 тысяч человек остались без света из-за аварии на подстанции

Фото: Globallookpress.com

В Керчи и окрестностях более 50 тысяч человек остались без света из-за аварии на подстанции, об этом сообщил в Telegram-канале первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

«В связи с нарушением технологического процесса в 17:05 мск на высоковольтной подстанции в г. Керчь произошло срабатывание отключающего устройства, что привело к отключению электроснабжения в населенных пунктах городского округа», — уточнил он.

По словам Воронкина, обесточенными оказались 362 трансформаторные подстанции в Керчи и семи близлежащих селах. Без света остались 53 222 человека.

Позднее энергоснабжение было восстановлено сотрудниками «Крымэнерго», об этом сообщила пресс-служба госпредприятия в Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Керчи загорелись сразу четыре энергетические подстанции. Огонь охватил энергообъекты в районе 450 квартала, горы Митридат, а также сел Осовины и Бондаренково. В связи с этим около 53 тысяч человек остались без света.

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      Марина Совина
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