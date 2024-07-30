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12:12, 30 июля 2024Силовые структуры

Дело о крушении поезда в Волгоградской области передали в Ростов-на-Дону

В Ростов-на-Дону передали дело о столкновении поезда и грузовика под Волгоградом

Кадр: Telegram-канал Shot

Уголовное дело о столкновении поезда и грузовика в Волгоградской области передали в Ростов-на-Дону. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России.

Расследоваться оно будет по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена») УК РФ во 2-ом отделе по расследованию особо важных дел Западного МСУТ СК России.

29 июля на нерегулируемом переезде в Волгоградской области КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим из Казани в Адлер. В результате столкновения вагоны поезда опрокинулись, всего в нем находилось 956 пассажиров. Сообщалось о 52 пострадавших.

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      Илона Палей
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