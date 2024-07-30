Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:00, 31 июля 2024Экономика

Квартира из фильма «Дьявол носит Prada» появилась в продаже

NYP: квартира из фильма «Дьявол носит Prada» продается почти за $9 млн

Кадр: фильм «Дьявол носит Prada»

Квартира из фильма «Дьявол носит Prada» ищет нового хозяина. Апартаменты, ставшие декорацией для голливудского хита с Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип в главных ролях, оценили почти в 9 миллионов долларов (777 миллионов рублей), пишет New York Post (NYP).

Именно здесь по сюжету кинокартины проживал молодой модельер Джеймс Холт, претендовавший на кресло главреда журнала «Подиум». Квартира располагается в Нью-Йорке в историческом здании на Кросби-Стрит в Сохо. Прежде оно служило универмагом, а сегодня переоборудован под жилой дом, причем всего на десять квартир. Апартаменты находятся на втором этаже.

На 412 квадратных метрах разместились две спальни и столько же ванных. Интерьер выдержан в стиле лофт. Кирпичные стены контрастируют с изысканными колоннами в коринфском ордере. Особый шик квартире придают пятиметровые потолки. Входная группа выполнена в формате галереи, которая ведет в просторную комнату с газовым камином и стеной из скрытых шкафов. По лестнице можно подняться в мезонин, откуда открывается вид на кухню. В распоряжении будущего владельца — тренажерный зал, сухая сауна, домашний кинотеатр и винный склад на 400 бутылок.

Ранее на торги выставили дом из рождественской классики «Один дома». Легендарный дом обрел хозяина всего спустя неделю после объявления о продаже.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      «Последствия могут оказаться неуправляемыми». Министр обороны России серьезно предостерег шефа Пентагона из-за Украины

      Предсказано быстрое продвижение Российской армии на нескольких направлениях СВО

      Россиянин побывал в США и пожаловался на соседей-доносчиков

      ООН прокомментировала удар Израиля по Ливану

      Госдолг США при Байдене может рекордно вырасти

      Смерч разбросал самолеты в аэропорту Татарстана

      У российского правительства появились новые полномочия

      Названо главное преимущество российского гиперзвукового оружия перед американским

      Тюремщица признала себя виновной по делу о сексе с заключенным на рабочем месте

      Названы способы защитить свои персональные данные от утечки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше