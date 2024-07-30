Квартира из фильма «Дьявол носит Prada» появилась в продаже

NYP: квартира из фильма «Дьявол носит Prada» продается почти за $9 млн

Квартира из фильма «Дьявол носит Prada» ищет нового хозяина. Апартаменты, ставшие декорацией для голливудского хита с Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип в главных ролях, оценили почти в 9 миллионов долларов (777 миллионов рублей), пишет New York Post (NYP).

Именно здесь по сюжету кинокартины проживал молодой модельер Джеймс Холт, претендовавший на кресло главреда журнала «Подиум». Квартира располагается в Нью-Йорке в историческом здании на Кросби-Стрит в Сохо. Прежде оно служило универмагом, а сегодня переоборудован под жилой дом, причем всего на десять квартир. Апартаменты находятся на втором этаже.

На 412 квадратных метрах разместились две спальни и столько же ванных. Интерьер выдержан в стиле лофт. Кирпичные стены контрастируют с изысканными колоннами в коринфском ордере. Особый шик квартире придают пятиметровые потолки. Входная группа выполнена в формате галереи, которая ведет в просторную комнату с газовым камином и стеной из скрытых шкафов. По лестнице можно подняться в мезонин, откуда открывается вид на кухню. В распоряжении будущего владельца — тренажерный зал, сухая сауна, домашний кинотеатр и винный склад на 400 бутылок.

Ранее на торги выставили дом из рождественской классики «Один дома». Легендарный дом обрел хозяина всего спустя неделю после объявления о продаже.