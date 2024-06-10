Особняк из фильма «Один дома» продали через неделю после начала торгов

Realtor.com: особняк из комедии «Один дома» нашел покупателя всего за неделю

Особняк из фильма «Один дома» нашел покупателя спустя всего неделю после объявления торгов. Новые хозяева выложили за гнездо Маккаллистеров 5,25 миллиона долларов (467,2 миллиона рублей), передает американский портал по поиску недвижимости Realtor.com.

Знаменитый дом был выставлен на продажу впервые за 12 лет, а с премьеры фильма — менял владельцев лишь дважды. Он расположен в пригороде Чикаго — престижном районе Уиннетка. Здание построено в 20-х годах прошлого века в георгианском стиле. Экстерьер особняка почти не изменился со времен съемок рождественской киноклассики, однако внутри дом претерпел некоторые изменения.

На 840 квадратных метрах разместилось пять спален и шесть ванных. Теперь гостиная имеет открытую планировку и переходит в кухню, где оборудовали еще один остров. Чердак, на котором по сюжету фильма родители оставили Кевина, переделали в просторную светлую комнату с гидромассажной ванной. Также в доме есть кинотеатр, солярий и тренажерный зал, а подвал, навевавший на главного героя ужас, превратился в баскетбольную площадку.

Ранее на продажу выставили таунхаус из сиквела киноленты. Он располагается рядом с Центральным парком на Манхэттене. Именно здесь жил дядя протагониста. Пока родственник был в отъезде, Кевин соорудил в его доме десятки опасных ловушек, чтобы поймать преследовавших его бандитов.