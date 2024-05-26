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15:16, 26 мая 2024Экономика

Дом Кевина Маккалистера из фильма «Один дома» выставили на продажу

Дом Кевина из фильма «Один дома» выставили на продажу за 471 миллион рублей

Кадр: Фильм «Один дома»

В США выставили на продажу дом, в котором по сюжету фильма «Один дома» жила семья Кевина Маккалистера. Соответствующее объявление опубликовано на сайте продажи недвижимости Zillow.

Двухэтажный особняк общей площадью 848 квадратных метров и высотой потолков 3,2 метра расположен в деревне Уиннетка, к северу от Чикаго. В нем оборудованы пять спален и шесть ванных комнат. Интерьеры здания почти ничем не напоминают о фильме, поскольку владельцы в 2018 году сделали современный ремонт. В частности, они полностью переделали подвал, в котором оборудовали тренажерный зал, бар и комнату отдыха для игр и покера. Также была сделана пристройка, в которой разместилась комната для посиделок с друзьями. При этом владельцы оставили без изменений планировку кухни, гостиной и столовой, чтобы сохранить черты дома, узнаваемые в комедии.

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Оценивается особняк в 5,25 миллиона долларов (471 миллион рублей). Отмечается также, что дом построен в 1921 году, за все время у него было четыре собственника. Последний раз особняк был продан в 2012 году за 1,58 миллиона долларов (141 миллион рублей).

Ранее сообщалось, что барбадосская певица Рианна решила избавиться от пентхауса в американском Лос-Анджелесе. Раньше двухуровневая квартира принадлежала звезде сериала «Друзья», актеру Мэттью Перри. Артистка приобрела его около года назад за 21 миллион долларов, а теперь планирует продать дороже — за 25 миллионов долларов.

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      Наталья Обрядина
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