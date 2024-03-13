Рианна решила избавиться от бывшего жилья звезды «Друзей»

Певица Рианна решила продать бывшую квартиру актера Мэттью Перри за $25 млн

Барбадосская певица Рианна решила избавиться от пентхауса в американском Лос-Анджелесе. Раньше двухуровневая квартира принадлежала звезде сериала «Друзья», актеру Мэттью Перри, пишет Mansion Global.

Пентхаус площадью более 863 квадратных метров расположен на 40-м этаже элитного небоскреба The Century. Риана приобрела его около года назад за 21 миллион долларов, а теперь планирует продать дороже — за 25 миллионов долларов. В квартире высокие потолки, из панорамных окон открывается вид на Тихий океан, есть четыре террасы.

Внутри квартиры четыре спальни, библиотека с камином, просторный кинозал, рабочий кабинет, столовая, гостиная и отделанная белым мрамором кухня. Большинство предметов интерьера являются эксклюзивными.

Ранее Рианна продала особняк в калифорнийском Беверли-Хиллз бывшему агенту актера Джонни Деппа Трейси Джейкобс. Новая владелица отдала за недвижимость 10,3 миллиона долларов.