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13:43, 21 июля 2023Среда обитания

Рианна продала дом агенту Джонни Деппа

Певица Рианна продала дом в Беверли-Хиллз агенту, работавшей с Джонни Деппом

Фото: Bond Collective

Барбадосская певица Рианна продала особняк в калифорнийском Беверли-Хиллз. Покупателем оказалась агент по поиску талантов Трейси Джейкобс, которая ранее работала с актером Джонни Деппом, сообщает Dirt.

Джейкобс заплатила за жилье 10,3 миллиона долларов. Рианна приобрела объект два года назад за 10 миллионов. Однако, по данным портала, сделка оказалась невыгодной для певицы, так как одну часть суммы ей пришлось отдать риелтору, а другую — на уплату налогов.

Особняк был построен в конце 1930-х годов, однако недавно его отремонтировали. Дом занимает 464 квадратных метра. Внутри есть четыре спальни, пять ванных комнат, гостиная со сводчатым потолком, столовая и кухня. На участке оборудован внутренний двор с бассейном и зоной отдыха.

Ранее в Беверли-Хиллз продали бывший дом Рианны. Тогда новый владелец недвижимости заплатил за нее 14,9 миллиона долларов. Певица приобрела объект в 2011 году за 5,1 миллиона долларов, а затем продала его в 2014-м за 7,6 миллиона.

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    Нина Ташевская
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