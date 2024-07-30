Девушка проснулась среди ночи и увидела поедающего ее ногу бойфренда

Мужчина отрезал кусок ноги партнерши, съел его, пока она спала, и попал в тюрьму. Этой историей в YouTube-подкасте Other People's Lives поделилась жертва каннибала.

Гостья подкаста рассказала, что к июню 2022 года состояла в отношениях с возлюбленным уже шесть лет. За это время она не замечала за ним никаких странностей. Однажды они вместе лежали на кровати и смотрели телевизор, при этом девушка пила газировку. Затем ее внезапно начало клонить в сон. Около половины второго ночи она проснулась, чувствуя, будто находится под воздействием одурманивающего препарата.

Перед собой девушка увидела бойфренда, который что-то тщательно пережевывал. Сначала она подумала, что все еще спит и видит кошмар. Только когда мужчина молча ушел из комнаты, она посмотрела на свою ногу и начала осознавать, что произошло.

По словам девушки, пока она спала, бойфренд подложил под ее ногу полотенце и черный мешок для мусора, и, вооружившись лезвиями, стал вырезать кусок плоти из ее бедра. Она предположила, что он делал неглубокие надрезы и промакивал рану бумажными салфетками, поэтому крови было не так много. В итоге мужчине удалось отрезать кусок шириной 7,6 сантиметра и длиной 15,2 сантиметра. Его он и ел, когда девушка проснулась.

Вскоре каннибала задержала полиция: в его кармане нашли кожу партнерши. Девушку доставили в больницу: в ее крови медики нашли снотворное, которым, как считается, опоил ее бойфренд.

На суде адвокаты мужчины обвиняли во всем пострадавшую. Они заявили, что их клиент просто пытался остановить девушку, которая якобы пыталась навредить себе. Суд этих оправданий не принял и отправил каннибала за решетку на пять лет. В подкасте пострадавшая рассказала, что скоро он получит возможность выйти из тюрьмы досрочно, и это ее сильно пугает. Она до сих пор не может справиться с нанесенной ей моральной травмой и имеет проблемы с доверием.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе, США, на парковке возле магазина заметили каннибала. Он напал на незнакомца и съел его глаз и ухо.

