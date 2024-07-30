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16:23, 30 июля 2024Забота о себе

Девушка провела ночь под кондиционером в Турции и оказалась в больнице

The Sun: 24-летняя Лиана Фостер попала в больницу после ночи под кондиционером

Фото: Maddi Bazzocco / Unsplash

24-летняя девушка по имени Лиана Фостер провела ночь под кондиционером во время отдыха в Турции, после чего оказалась в больнице. Ее историю рассказало издание The Sun.

Отдыхая с семьей в Анталии, девушка включила на ночь кондиционер на небольшую мощность. Утром она почувствовала слабость, у нее был озноб и болело горло. Мать заметила во рту девушки белые пятна и отвезла ее к врачу.

Когда Фостер попала в больницу, у нее диагностировали острый тонзиллит. По мнению медиков, болезнь развилась из-за кондиционера.

Эксперты предупредили, что при неправильном уходе в кондиционерах могут скапливаться опасные бактерии, провоцирующие возникновение инфекций. При заражении люди испытывают боль в горле, сухость во рту, затрудненное дыхание, раздражение кожи, головную боль или усталость.

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Ранее терапевт Наталья Корягина рассказала, чем именно могут опасны кондиционеры. В частности она обратила внимание, что в закрытом, непроветриваемом помещении они могут разносить вирусы.

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      Вера Владзиевская
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