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19:25, 25 июля 2024Забота о себе

Врач предупредила о грибках и бактериях в кондиционерах

Терапевт Корягина: в закрытом помещении кондиционеры могут разносить вирусы

Фото: Tanmoythebong / Shutterstock / Fotodom

Холодный воздух из кондиционера сам по себе не становится причиной заболеваний, но в некоторых случаях может вызвать недомогание, рассказала терапевт и кардиолог Наталья Корягина. Об опасности кондиционеров в некоторых случаях доктор предупредила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам врача, в закрытом непроветриваемом помещении кондиционеры разносят вирусы и сушат воздух. Если при этом в комнате низкая влажность, у находящегося в ней при включенном кондиционере человека пересыхают слизистые, что делает его уязвимым для вирусов, объяснила доктор.

Корягина добавила, что если редко менять фильтры в кондиционерах, то в них будут размножаться грибки и бактерии. Именно они могут стать источником различных инфекций, отметила врач.

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      Алиса Дмитриева
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