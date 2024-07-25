Врач предупредила о грибках и бактериях в кондиционерах

Терапевт Корягина: в закрытом помещении кондиционеры могут разносить вирусы

Холодный воздух из кондиционера сам по себе не становится причиной заболеваний, но в некоторых случаях может вызвать недомогание, рассказала терапевт и кардиолог Наталья Корягина. Об опасности кондиционеров в некоторых случаях доктор предупредила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам врача, в закрытом непроветриваемом помещении кондиционеры разносят вирусы и сушат воздух. Если при этом в комнате низкая влажность, у находящегося в ней при включенном кондиционере человека пересыхают слизистые, что делает его уязвимым для вирусов, объяснила доктор.

Корягина добавила, что если редко менять фильтры в кондиционерах, то в них будут размножаться грибки и бактерии. Именно они могут стать источником различных инфекций, отметила врач.

Ранее терапевт Анастасия Агаева назвала истинную причину менингита. По ее словам, заболевание развивается из-за бактерий, а не из-за переохлаждения.