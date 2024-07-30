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17:27, 30 июля 2024Ценности

Фанаты описали внешний вид Ким Кардашьян на новых фото фразой «наконец-то наняла стилиста»

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

Американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась новыми фото и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 43-летняя предпринимательница запечатлена в джинсовом комбинезоне темно-синего цвета, оформленном глубоким декольте. Для данного кадра бизнесвумен сделала черные стрелки на глазах и нанесла на губы нюдовую сияющую помаду.

Поклонники, в свою очередь, оценили внешний вид Кардашьян в комментариях под постом следующими фразами: «Наконец-то наняла стилиста», «Это божественно! Ким решила вернуться к своим длинным, черным, блестящим волосам», «Возвращение к своему цвету волос сотворили с ней чудеса», «Ура! Она стала выглядеть на 10 лет моложе», «Она выглядит прекрасно и свежо!», «Суровая блондинка никогда не была в этой женщине».

В мае сообщалось, что Ким Кардашьян без макияжа попала в объектив папарацци.

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      Мария Винар
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