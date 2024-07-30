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10:48, 30 июля 2024Интернет и СМИ

Аналитик раскрыл судьбу обещанных Украине F-16 на поле боя

InfoBRICS: обещанные Украине истребители F-16 станут военными трофеями России

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Аналитик Центра геостратегических исследований, военный эксперт Лукас Лейрос раскрыл возможную судьбу обещанных Украине истребителей F-16 на поле боя. Мнение специалиста опубликовано на сайте InfoBRICS.

Лейрос указал, что Россия усиленно готовится к прибытию этих истребителей на поле боя. «Вероятнее всего, F-16 ждет та же судьба, что и танки Abrams и Leopard: они будут легкой целью для российской артиллерии и станут военными трофеями на парадах», — счел аналитик.

Даже в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не уверены в том, что поставка F-16 поможет Киеву добиться значительных перемен на поле боя, добавил автор материала. «Главнокомандующий ВСУ [Александр Сырский], говоря о западных истребителях, недавно заявил, что это вооружение, возможно, будет уязвимо перед российской огневой мощью», — добавил Лейрос.

По мнению аналитика, украинским властям когда-нибудь придется осознать, что Киев не сможет одержать верх в конфликте, какое бы оружие стране ни поставляли.

Ранее сообщалось, что в США усомнились в способности F-16 переломить ход боевых действий на Украине. По мнению The New York Times, сдерживать влияние истребителей на ход конфликта в ближайшее время будет нехватка обученных пилотов и ограниченное число технических единиц.

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      Маргарита Щигарева
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