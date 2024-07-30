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19:15, 30 июля 2024Мир

Госдеп обвинил Китай в изменении контекста конфликта на Украине

Кэмпбелл: поддержка Китаем ОПК РФ изменила контекст конфликта на Украине

Фото: Junko Kimura / Getty Images

Первый заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл обвинил Китай в «изменении контекста конфликта на Украине» из-за поддержки оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Его слова приводит ТАСС.

«Я разделяю глубокую обеспокоенность по поводу того, что поддержка Китаем оборонно-промышленного комплекса России не только изменила контекст конфликта на Украине. Это будет вызов в сфере безопасности в долгосрочной перспективе регионам Индийского и Тихого океанов», — сказал он.

Кэмпбелл рассказал, что Североатлантический альянс также обеспокоен действиями Пекина. Кроме того, по словам чиновника, Вашингтон пытается убедить Европу принимать совместные шаги для борьбы с Россией с Китаем.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что утверждения властей США о том, что Китай за счет торговли поддерживает российский ОПК, не имеют под собой оснований. Он напомнил, что Вашингтон «устраивают акцию помощи Украине» и назвал такой подход американской администрации лицемерным и безответственным.

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      Виктория Кондратьева
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