Госдума приняла поправку о запрете сообщений в мессенджерах от незнакомцев

Госдума приняла поправку, запрещающие сообщения в мессенджерах от незнакомцев

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправку, запрещающую отправлять сообщения в мессенджерах с незнакомых номеров. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что владельцы мессенджеров не должны будут допускать получение сообщений от собеседника, который не определен пользователем, без согласия адресата.

Также, согласно новой норме, владельцы сервисов будут обязаны передавать сведения о своих пользователях по требованию органов власти. О том, какую именно информацию о пользователях мессенджера потребуется предоставлять, позднее определит Правительство России.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправку, обязывающую блогеров с аудиторией от 10 тысяч человек сообщать о себе сведения в Роскомнадзор. Отмечалось, что в случае, если владелец страницы в соцсети или канала в мессенджере не предоставит нужную информацию, то владельцы ресурса будут обязаны заблокировать его профиль.