Гостья показала платье на свадьбу и вызвала споры в сети

Американка Джорджи Эндрюс показала платье на свадьбу и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok.

В размещенном видео пользовательница сети с никнеймом @justbygeorge предстала в атласном платье нежно-розового цвета, оформленном тонкими бретелями и корсетным верхом. При этом она подобрала к нему клатч, украшенный бисером. По словам девушки, она приобрела данный наряд за 199 фунтов стерлингов (22 тысячи рублей).

Однако зрители, в свою очередь, разошлись во мнениях по поводу внешнего вида автора ролика. «Такое потрясающее платье, но я бы впала в паранойю, поскольку оно слишком похоже на белое», «Потрясающее платье, но я боюсь, что вы будете сильно выделяться на фотографиях», «На вас оно смотрится великолепно, но если бы кто-то из гостей надел его на мою свадьбу, то сразу бы вышел за дверь», «Пастельно-розовый — идеальный цвет для гостей», «Пастельно-розовое, даже близко не похож на белый», — писали они в комментариях под постом.

В марте сообщалось, что невеста выгнала со свадьбы лучшую подругу жениха за раздражавший ее цвет платья.