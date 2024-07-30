Кандидат в вице-президенты США раскритиковал миграционную политику Харрис

Вэнс назвал миграционную политику Харрис антиамериканской

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что миграционная политика вице-президента страны Камалы Харрис, нацеленная на массовый прием мигрантов, носит антиамериканский характер. Об этом он написал в социальной сети X.

Вэнс ответил на заявление сенатора-демократа Элизабет Уоррен о планах Харрис по миграционной политике в интервью каналу CNN. По ее словам, при победе Харрис приобретет новые возможности для получения гражданства для мигрантов. По мнению Вэнса, Уоррен знает о планах кандидата в президенты организовать массовую амнистию.

«Радикальная миграционная политика Камалы носит принципиально антиамериканский характер», — отметил он.

21 июля президент США Джо Байден вышел из предвыборной гонки, поддержав кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. Байден подчеркнул, что останется на посту главы государства до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей.