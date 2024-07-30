Мадуро заявил об угрозе цветной революции в Венесуэле

Мадуро: действия протестующих похожи на цветную революцию

Протесты в Венесуэле, вызванные итогами выборов 28 июля, во многом схожи с цветными революциями. Об этом заявил глава государства Николас Мадуро в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Типичный образ цветных революций, пропагандируемых гринго (уничижительное прозвище американцев в Латинской Америке — прим. «Ленты.ру») во всем мире», — рассказал глава государства.

Мадуро также подчеркнул, что порядка 80 процентов протестующих уже ранее имели проблемы с законом. Он добавил, что многие из тех, кто занимался вандализмом, уже задержаны.

Ранее американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обвинил Мадуро в мошенничестве на выборах. Венесуэльский лидер раскритиковал предпринимателя в ответ и заявил, что тот является «заклятым врагом мира в Венесуэле».