Следить за ментальным здоровьем в Москве стало проще

Вице-мэр Ракова: около 4 тысяч москвичей посетили центры ментального здоровья

Центры ментального здоровья Москвы в первые месяцы работы посетили уже около четырех тысяч жителей столицы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Открытие центров ментального здоровья — важный шаг в развитии системы психологической помощи москвичам. Мы видим, что такие учреждения востребованы и необходимы. Довольно часто жалобы, с которыми жители Москвы обращаются в городские поликлиники, бывают вызваны проблемами не столько с физическим, сколько с психологическим здоровьем. А это говорит о том, что игнорирование эмоционального состояния может привести к значительному снижению уровня комфорта жизни. Именно поэтому мы открыли такие центры», — сказала Ракова.

Она отметила, что из почти четырех тысяч москвичей, посетивших центры, свыше 60 процентов были направлены туда врачами городских поликлиник, которые при необходимости могут записать пациента напрямую. Таким образом обеспечивается бесшовная маршрутизация пациентов.

Всего в центрах провели около девяти тысяч консультаций, в том числе более 900 в формате групповых занятий. «Москвичи высоко оценили как индивидуальные консультации, так и психологические тренинги и процедуры инструментальной терапии. Опытные медицинские психологи и врачи-психотерапевты центров применяют различные методики, которые позволяют справиться с психоэмоциональными проблемами. Мы же, в свою очередь, продолжим развивать это направление, чтобы каждый житель столицы мог получить квалифицированную помощь в сохранении и укреплении своего здоровья», — рассказала Ракова.

В мае и июне 2024 года в Москве открыли два первых центра ментального здоровья — медицинские учреждения нового формата, ориентированные на москвичей с психосоматическими расстройствами.

