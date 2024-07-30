Мигранты попытались попасть в Россию в грузовике с дынями

Под Саратовом задержана фура с дынями, в которой ехали четыре мигранта

В Саратовской области на пункте пропуска, расположенном в Озинках, во время пограничного контроля грузового автотранспорта правоохранители задержали фуру с дынями и группой нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям.

При осмотре грузовика автомобиля силовики обнаружили внутри четверых граждан одной из республик Центральной Азии. Они укрывались в специально оборудованных полостях, расположенных между коробками с дынями. В отношении пассажиров и водителя возбуждены уголовные дела. Так, против четверых мигрантов возбуждено дело по части 3 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору»), а против водителя — по части 1 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан»). По этой статье мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, из корыстных побуждений водитель расположил нелегалов среди груза для того, чтобы провести их через государственную границу.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 32-летний местный житель незаконно организовал миграцию не менее 2,4 тысячи человек и получил с них более 11 миллионов рублей.