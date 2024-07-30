Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:51, 30 июля 2024Силовые структуры

Мигранты попытались попасть в Россию в грузовике с дынями

Под Саратовом задержана фура с дынями, в которой ехали четыре мигранта

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Саратовской области на пункте пропуска, расположенном в Озинках, во время пограничного контроля грузового автотранспорта правоохранители задержали фуру с дынями и группой нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям.

При осмотре грузовика автомобиля силовики обнаружили внутри четверых граждан одной из республик Центральной Азии. Они укрывались в специально оборудованных полостях, расположенных между коробками с дынями. В отношении пассажиров и водителя возбуждены уголовные дела. Так, против четверых мигрантов возбуждено дело по части 3 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору»), а против водителя — по части 1 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан»). По этой статье мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, из корыстных побуждений водитель расположил нелегалов среди груза для того, чтобы провести их через государственную границу.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 32-летний местный житель незаконно организовал миграцию не менее 2,4 тысячи человек и получил с них более 11 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Оружие, символика нацистов и шпионские гаджеты. Какие запрещенные товары можно купить на Wildberries

      Бивни краснокнижного животного обнаружили в багаже мужчины в аэропорту Москвы

      Набиуллина предсказала снижение ставок по ипотеке

      Освежитель воздуха взорвал квартиру россиян

      Apple предложила отказаться от зеркал в автомобилях

      В Литве засомневались в эффективности обороны страны против России

      Назвавшая себя матерью детей Дурова женщина раскрыла подробности жизни с ним

      Друг Бена Аффлека рассказал о проблемах актера после расставания с Дженнифер Лопес

      Важность взятия Покровска объяснили

      Стало известно о состоянии машиниста и проводников после крушения поезда под Волгоградом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше