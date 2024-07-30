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12:05, 30 июля 2024Россия

Момент падения летевшего дельтапланериста на россиянку сняли на видео

Shot опубликовал видео падения дельтапланериста на женщину в Башкирии

В сети появились кадры с моментом падения дельтапланериста на женщину в Башкирии. Видео опубликовал Shot в Telegram.

На записи видно, как дельтапланерист, быстро снижаясь, летит в сторону стоящей к нему лицом россиянки и задевает ее голову трапецией — частью летательного аппарата, за которую пилот держится руками.

Как рассказали изданию очевидцы, пострадавшая с мужем приехали на гору Торатау 29 июля. Помимо пеших отдыхающих, в этом месте множество дельтапланеристов. Один из них попал в зону сильного ветра, потерял управление и рухнул на женщину.

В результате произошедшего у женщины зафиксировали сотрясение мозга, закрытый перелом левой ключицы и переломы двух ребер. Сам же планерист, как сообщало МЧС по Башкирии, получил незначительные ушибы.

Ранее дельтаплан потерпел крушение в районе деревни Копорское Ленинградской области. Пилот получил травмы. Что стало причиной происшествия, не уточнялось.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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