Момент падения летевшего дельтапланериста на россиянку сняли на видео

Shot опубликовал видео падения дельтапланериста на женщину в Башкирии

В сети появились кадры с моментом падения дельтапланериста на женщину в Башкирии. Видео опубликовал Shot в Telegram.

На записи видно, как дельтапланерист, быстро снижаясь, летит в сторону стоящей к нему лицом россиянки и задевает ее голову трапецией — частью летательного аппарата, за которую пилот держится руками.

Как рассказали изданию очевидцы, пострадавшая с мужем приехали на гору Торатау 29 июля. Помимо пеших отдыхающих, в этом месте множество дельтапланеристов. Один из них попал в зону сильного ветра, потерял управление и рухнул на женщину.

В результате произошедшего у женщины зафиксировали сотрясение мозга, закрытый перелом левой ключицы и переломы двух ребер. Сам же планерист, как сообщало МЧС по Башкирии, получил незначительные ушибы.

Ранее дельтаплан потерпел крушение в районе деревни Копорское Ленинградской области. Пилот получил травмы. Что стало причиной происшествия, не уточнялось.