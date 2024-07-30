Названы любимые вина россиян

Жители северных регионов России сделали выбор в пользу красных вин

Винный эксперт торговой сети «Перекресток» Ярославна Сиверцева назвала любимые вина россиян из разных регионов. Какие вина предпочитают соотечественники, она рассказала эксклюзивно для «Ленты.ру».

По словам Сиверцевой, северные регионы страны отдают предпочтение красным винам, а южные сделали выбор в пользу белых. Исключение составляет только Северо-Кавказский федеральный округ, где белые вина круглый год занимают лишь третьи-пятые строчки в рейтинге. Эксперт отметила, что такой разброс вполне понятен. Белые вина приятно пить в жару из-за их свежести, тогда как красные обладают согревающим эффектом и больше подходят для прохладной погоды.

Согласно данным эксперта, самым популярным сортом винограда для жителей России уже несколько лет остается «шардоне». Вне зависимости от региона производства этот сорт занимает место в топе любимых вин во всех регионах России. Второе и третье место (в зависимости от региона) делят сорта «каберне совиньон» и «глера». «Каберне совиньон» — это яркое красное вино с сильными танинами, в котором чувствуется аромат черного перца или ванили. А «глера» — это классический сорт винограда для игристых вин просекко из региона Венето в Италии. Считается, что этот сорт винограда использовали для производства вина еще в Римской империи.

Самыми искушенными потребителями вина оказались жители крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и Сочи. В целом, за последние два года россияне стали чаще делать выбор в пользу отечественных виноделов везде, кроме Кавказа — там выбирают Францию. Как показывает статистика «Перекрестка», в России потребители готовы тратить на бутылку вина в среднем около 750 рублей.

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