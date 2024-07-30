Новый президент Ирана в первой речи призвал Запад к примирению

Президент Ирана Пезешкиан: призываем западные страны к выстраиванию отношений

Иран призывает западные страны к осознанию необходимости выстраивания отношений. К примирению Запад призвал новый президент исламской республики Масуд Пезешкиан в первой речи, трансляция которой доступна на сайте правительства страны.

«Мы готовы вести переговоры об урегулировании напряженности с государствами, которые до настоящего времени не осознавали, какое место занимает Иран», — сказал он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин по поручению президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Тегеран на инаугурацию президента Ирана Пезешкиана.