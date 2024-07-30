Супруга водителя КамАЗа Асламбека Усматова, допустившего столкновение с поездом в Волгоградской области, пожаловалась на преследование их семьи. Усматов нарушил правила движения и выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с поездом, в котором находилось свыше 800 человек. Водителя грузового автомобиля экстренно перевезли в больницу Волгограда, он пребывает в искусственной коме.
Семье Усматова начали поступать гневные сообщения
Супруга Усматова рассказала в комментарии Shot, что ее семья получает сообщения с угрозами после аварии с поездом. Пишут в том числе и детям — 10-летней дочери и 17-летнему сыну.
По ее словам, супруг пропустил один поезд, завелся и поехал, но из-за него выехал другой, и водитель не успел затормозить. Она заявила, что Усматов хорошо знал этот маршрут, так как постоянно ездил по нему по работе.
«Он семейный человек. Не наркоман, не пьяница. Это просто несчастный случай», — добавила она.
Согласно последним данным, водитель грузовика по-прежнему находится в искусственной коме. Накануне вечером врачи транспортировали Усматова из районной больницы города Котельниково в больницу Волгограда вертолетом санавиации. Его состояние оценивается как тяжелое.
В больницах остаются 19 пассажиров поезда
Утром 30 июля в РЖД сообщили, что большинство пассажиров сошедшего с рельсов под Волгоградом поезда продолжили путь к месту назначения. 737 человек едут поездами компании, еще 19 человек остаются в больницах. Остальные решили продолжать поездку самостоятельно.
Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь сообщил о 22 пассажирах, находящихся в больницах. Среди пострадавших, по его данным, восемь детей. Состояние троих из получивших травмы пассажиров оценивается как тяжелое.
Всего на момент аварии в поезде, следовавшем из Казани в Адлер, находилось 803 пассажира. С рельсов сошли девять вагонов и электровоз.