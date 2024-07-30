«Он семейный человек. Не наркоман, не пьяница». Жена водителя грузовика заявила об угрозах после ДТП с поездом

Водитель столкнувшегося с поездом КамАЗа Усматов остается в тяжелом состоянии

Супруга водителя КамАЗа Асламбека Усматова, допустившего столкновение с поездом в Волгоградской области, пожаловалась на преследование их семьи. Усматов нарушил правила движения и выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с поездом, в котором находилось свыше 800 человек. Водителя грузового автомобиля экстренно перевезли в больницу Волгограда, он пребывает в искусственной коме.

Семье Усматова начали поступать гневные сообщения

Супруга Усматова рассказала в комментарии Shot, что ее семья получает сообщения с угрозами после аварии с поездом. Пишут в том числе и детям — 10-летней дочери и 17-летнему сыну.

По ее словам, супруг пропустил один поезд, завелся и поехал, но из-за него выехал другой, и водитель не успел затормозить. Она заявила, что Усматов хорошо знал этот маршрут, так как постоянно ездил по нему по работе.

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

«Он семейный человек. Не наркоман, не пьяница. Это просто несчастный случай», — добавила она.

Согласно последним данным, водитель грузовика по-прежнему находится в искусственной коме. Накануне вечером врачи транспортировали Усматова из районной больницы города Котельниково в больницу Волгограда вертолетом санавиации. Его состояние оценивается как тяжелое.

В больницах остаются 19 пассажиров поезда

Утром 30 июля в РЖД сообщили, что большинство пассажиров сошедшего с рельсов под Волгоградом поезда продолжили путь к месту назначения. 737 человек едут поездами компании, еще 19 человек остаются в больницах. Остальные решили продолжать поездку самостоятельно.

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь сообщил о 22 пассажирах, находящихся в больницах. Среди пострадавших, по его данным, восемь детей. Состояние троих из получивших травмы пассажиров оценивается как тяжелое.

Всего на момент аварии в поезде, следовавшем из Казани в Адлер, находилось 803 пассажира. С рельсов сошли девять вагонов и электровоз.