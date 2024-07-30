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18:28, 30 июля 2024Силовые структуры

Россиянин раскритиковал работу директора ФСБ и получил штраф в сотни тысяч рублей

В Петербурге суд оштрафовал на 350 тыс. рублей мужчину за призывы к терроризму

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге Первый Западный окружной военный суд приговорил Евгения Никулина, который опубликовал в открытом доступе в социальной сети сообщения о якобы непрофессиональных действиях директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, к штрафу в размере 350 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Никулин признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Помимо штрафа суд постановил лишить фигуранта права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе и интернетом, на срок два года.

Как установил суд, Никулин испытывал ненависть к сотрудникам ФСБ России. При этом он, осознавая общественную опасность своих действий, желая призвать общество к осуществлению экстремистской деятельности, 2 августа 2021 года разместил в открытом доступе в одной из социальных сетей публикации о непрофессиональных действиях директора ФСБ России и сотрудников в разных вариациях, содержащие призывы к совершению преступления по мотивам ненависти либо вражды в отношении группы лиц, выделенной по признаку социальной принадлежности. Также, испытывая ненависть к действующей российской власти и конкретно к экс-министру обороны РФ Сергею Шойгу и директору ФСБ Александру Бортникову, 26 октября 2021 года фигурант опубликовал сообщение, содержащее призыв к осуществлению террористической деятельности, а именно посягательству на жизнь государственных деятелей страны.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области 17-летнего подростка заподозрили в оправдании терроризма.

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      Анна Габай
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