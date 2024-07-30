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08:00, 30 июля 2024Силовые структуры

Российского подростока заподозрили в оправдании терроризма из-за комментариев в интернете

В Кузбассе 17-летнего подростка заподозрили в оправдании терроризма

Фото: Aleksey Belkin / Global Look Press

В Кемеровской области 17-летнего подростка заподозрили в оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с ноября по декабрь 2023 года фигурант в интернете размещал на своей странице в социальной сети комментарии с призывами к террористической деятельности. Он оправдывал и пропагандировал терроризм. Также юноша публиковал комментарии, призывающими к насилию в отношении определенной социальной группы.

Против россиянина возбудили дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Выявить преступление удалось сотрудникам УФСБ по Кузбассу.

Следователи уже задержали подростка и допросили.

Ранее в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма.

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      Екатерина Кашурникова
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