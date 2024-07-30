Панама приостановила дипломатические отношения с Венесуэлой

Мулино: Панама приостановила дипотношения с Венесуэлой и отозвала дипломатов

Президент Панамы Хосе Руаль Мулино заявил, что правительство страны отзывает дипломатический персонал и приостанавливает дипотношения с Венесуэлой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство Панамы объявляет о выводе дипломатического персонала из Венесуэлы и приостановке дипломатических отношений до тех пор, пока не будет проведен полный анализ протоколов и компьютерной системы подсчета голосов, которые позволят узнать подлинную волю народа», — сообщил Мулино.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо обратилась к Вооруженным силам страны и призвала свергнуть действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за результатов выборов, на которых тот победил, набрав 51,2 процента голосов.

Результаты голосования не признали Аргентина, Чили и Перу.