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01:12, 30 июля 2024Мир

Панама приостановила дипломатические отношения с Венесуэлой

Мулино: Панама приостановила дипотношения с Венесуэлой и отозвала дипломатов
Хосе Руаль Мулино

Хосе Руаль Мулино. Фото: Enea Lebrun / Reuters

Президент Панамы Хосе Руаль Мулино заявил, что правительство страны отзывает дипломатический персонал и приостанавливает дипотношения с Венесуэлой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство Панамы объявляет о выводе дипломатического персонала из Венесуэлы и приостановке дипломатических отношений до тех пор, пока не будет проведен полный анализ протоколов и компьютерной системы подсчета голосов, которые позволят узнать подлинную волю народа», — сообщил Мулино.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо обратилась к Вооруженным силам страны и призвала свергнуть действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за результатов выборов, на которых тот победил, набрав 51,2 процента голосов.

Результаты голосования не признали Аргентина, Чили и Перу.

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      Марина Совина
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