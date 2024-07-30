Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 30 июля 2024Забота о себе

Пожилые мужчины рассказали о сексуальных желаниях после выхода на пенсию

Пожилые мужчины надеются, что выход на пенсию улучшит их сексуальную жизнь, женщины же хотят больше времени проводить с внуками. Такие результаты показало последнее исследование Манчестерского университета, пишет издание Mail Online.

Проведенный учеными опрос показал, что 16 процентов мужчин мечтают чаще заниматься сексом, когда выйдут на пенсию. В то же время более 30 процентов женщин хотят после завершения трудовой деятельности чаще видеться с внуками. Только девять процентов участниц опроса тоже хотели бы чаще заниматься сексом после того, как выйдут на пенсию.

Предыдущее исследование университета показало, что каждый второй мужчина и каждая третья женщина старше 70 лет занимаются сексом не реже одного раза в две недели.

Материалы по теме:
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022

Ранее прожившие более 30 лет вместе супруги поделились секретами крепких отношений. Все опрошенные пары сошлись во мнении, что отношения с одним и тем же человеком на протяжении долгого времени — тяжелая работа, которую облегчают небольшие ритуалы.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о неспособности конкурировать с Китаем и Россией

      Пожилые мужчины рассказали о сексуальных желаниях после выхода на пенсию

      Переспавшая с 200 студентами порнозвезда рассказала о сексе с 16 чужими мужьями за ночь

      Путин наградил 100-летнего участника обороны Ленинграда орденом Почета

      В США заявили о нехватке возможностей для превосходства над противником в бою

      В столице Венесуэлы прозвучали выстрелы

      В Европе выразили надежду на проведение выборов на Украине

      На Западе оценили возможности Украины по использованию истребителей F-16

      Расходы на оборону обеспечили рост ВВП США

      42-летняя Джессика Альба в бикини попала в объектив папарацци

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше