Пожилые мужчины рассказали о сексуальных желаниях после выхода на пенсию

Пожилые мужчины надеются, что выход на пенсию улучшит их сексуальную жизнь, женщины же хотят больше времени проводить с внуками. Такие результаты показало последнее исследование Манчестерского университета, пишет издание Mail Online.

Проведенный учеными опрос показал, что 16 процентов мужчин мечтают чаще заниматься сексом, когда выйдут на пенсию. В то же время более 30 процентов женщин хотят после завершения трудовой деятельности чаще видеться с внуками. Только девять процентов участниц опроса тоже хотели бы чаще заниматься сексом после того, как выйдут на пенсию.

Предыдущее исследование университета показало, что каждый второй мужчина и каждая третья женщина старше 70 лет занимаются сексом не реже одного раза в две недели.

Ранее прожившие более 30 лет вместе супруги поделились секретами крепких отношений. Все опрошенные пары сошлись во мнении, что отношения с одним и тем же человеком на протяжении долгого времени — тяжелая работа, которую облегчают небольшие ритуалы.

