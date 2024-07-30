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01:59, 30 июля 2024Россия

Путин наградил 100-летнего участника обороны Ленинграда орденом Почета

Путин наградил 100-летнего участника обороны Ленинграда Меркина орденом Почета
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин наградил 100-летнего участника обороны Ленинграда Зиновия Меркина орденом Почета, указ опубликован на официальном портале правовых актов.

«За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность наградить орденом Почета Меркина Зиновия Леонидовича, город Санкт-Петербург», — говорится в документе.

Зиновий Меркин родился 10 июля 1924 года в Ленинграде, в этом году он отпраздновал столетний юбилей. В годы Великой Отечественной войны он участвовал в обороне Ленинграда, воевал на Курской дуге, дошел до Праги и Берлина.

Ветеран награжден орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, имеет медаль «За отвагу». Он активно принимает участие в патриотических мероприятиях, выступает перед школьниками, фронтовик также стал героем одного из документальных фильмов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил вдову писателя Александра Солженицына Наталию медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. В указе президента награждение сопровождается формулировкой «За большой вклад в развитие отечественной культуры, активную благотворительную и общественную деятельность».

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      Марина Совина
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