Раскрыт алкогольный райдер Глеба Самойлова для концерта в Красноярске

Baza: Самойлов указал в райдере концерта в Красноярске литры спиртного

В райдере скандального концерта в Красноярске экс-фронтмен группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов указал литры спиртного. Подробности раскрыло издание Baza.

Музыкант потребовал от организаторов выступления круглосуточный лобби-бар с рестораном в отеле для себя и своей команды. Помимо закусок, в гримерную Самойлову должны были предоставить бутылку виски Jack Daniels, 7,5 литра пива Guinness, три бутылки сухого вина, пять пачек сигарет и стики IQOS.

В общую гримерную нужно было принести закуски, воду, бутылку бренди Torres, три литра пива и стики IQOS. Кроме того, в райдере были указаны зеркало, чайник, отпариватель и утюг.

Ранее Самойлов не смог самостоятельно закончить свое выступление на фестивале «Небофест» в Красноярске. Он провалил концерт и попал на видео. Судя по кадрам, артист не мог попасть в ноты, а уже к середине программы и вовсе не смог петь.

