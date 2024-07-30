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21:57, 30 июля 2024Россия

Раскрыты подробности пожара в торговом центре в Симферополе

МЧС: площадь пожара в торговом центре в Симферополе увеличилась до 500 кв. м
СюжетПожары в России

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

В торговом центре в Симферополе произошло возгорание. Площадь пожара увеличилась до 500 квадратных метров, частично обрушилась крыша. Подробности случившегося раскрыло МЧС России в Telegram-канале.

«Порядка 130 человек эвакуированы. На месте работают 70 специалистов и 29 единиц техники», — уточняется в публикации. МЧС России указало, что в результате пожара никто не пострадал.

Ранее стало известно, что сразу четыре энергетические подстанции загорелись в крымском городе Керчь. Огонь охватил энергообъекты в районе 450 квартала, горы Митридат, а также сел Осовины и Бондаренково. В связи с этим около 53 тысяч человек остались без света.

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      Маргарита Пименова
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