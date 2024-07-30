Samsung изобрела рекордный аккумулятор

SamMobile: Samsung изобрела батарею для электрокаров с запасом 965 километров

Южнокорейская корпорация Samsung создала твердотельную батарею для электрокаров с рекордными показателями. Об этом стало известно изданию SamMobile.

По информации журналистов медиа, за созданием тягового аккумулятора стоят специалисты дочернего предприятия Samsung SDI. Инженеры спроектировали батарею, которая может обеспечить до 600 миль, или 965 километров пробега.

Детали изобретения не раскрываются, но также известно, что твердотельный аккумулятор может достаточно зарядиться всего за 9 минут. Кроме того, ресурс батареи составляет около 20 лет. По словам специалистов, таким образом этот аккумулятор станет наиболее подходящим для частного и коммерческого транспорта.

Новые аккумуляторы Samsung должны появиться в продаже к 2027 году. По информации источников, в компании уже протестировали прототипы батареи на автомобилях Hyundai и General Motors. В материале говорится, что в первое время эти аккумуляторы будут очень дорогими, поэтому сначала их будут устанавливать в электрокары премиум-класса.

В середине июля корейская корпорация Samsung представила новые складные смартфоны и умные часы. В линейку вошли складные аппараты Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.