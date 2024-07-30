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13:20, 30 июля 2024Мир

Республиканцы призвали Байдена к жестким санкциям против Венесуэлы из-за выборов

Axios: республиканцы призвали Байдена ввести жесткие санкции против Венесуэлы

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Политики из Республиканской партии США призвали президента страны Джо Байдена ввести новые санкции против Венесуэлы из-за прошедших выборов, в легитимности которых усомнился Вашингтон. Об этом сообщает Axios.

По данным издания, конгрессмены-республиканцы от штата Флорида Марио Диас-Баларт, Мария Салазар и Карлос Хименес в своем письме Байдену и вице-президенту Камале Харрис призвали «незамедлительно ввести масштабные и жесткие санкции» против Венесуэлы.

В письме также содержится призыв к «целевым санкциям в отношении лиц, ответственных за подрыв некогда демократической системы Венесуэлы». По словам авторов письма, президентские выборы были «фиктивным процессом», в ходе которого не была соблюдена воля венесуэльского народа. Они добавили, что в настоящее время «единственный предмет диалога должен заключаться в том, как способствовать быстрому и абсолютному уходу Мадуро».

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что санкционная политика США в отношении Венесуэлы будет зависеть от дальнейших действий новоизбранного президента страны Николаса Мадуро.

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      Елизавета Мытарева
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