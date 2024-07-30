Росгвардейцы нашли схроны более чем со 100 гранатами и несколькими тысячами патронов

В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы нашли тайники с гранатами

В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы нашли тайники с гранатами и несколькими тысячами патронов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Воспользовавшись информацией от военных контрразведчиков, саперы обнаружили схроны более чем со 100 гранатами, четырьмя тысячами патронов различного калибра, более 23 килограммов тротила, порядка 60 выстрелов к гранатометам и снарядов артиллерийских орудий и свыше 40 выстрелов к зенитным установкам и противотанковых мин. Чаще всего они были спрятаны в лесополосах, труднопроходимых местах, разрушенных и неиспользуемых зданиях.

В Росгвардии заявили, что эти боеприпасы могли быть использованы для диверсий и терактов. Большую их часть уничтожили, а некоторые передали силовикам для проведения проверок.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы обезвредили схрон с иностранным вооружением.