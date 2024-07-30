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13:21, 30 июля 2024Ценности

Россиянам назвали лучший головной убор на лето

Стилист Наталья Беднякова назвала шляпу лучшим головным убором на лето

Фото: Brian Tafel / Unsplash

Стилист Наталья Беднякова назвала россиянам лучший головной убор на лето в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

По словам специалистки, наиболее надежно уберечь тело от воздействия солнечных лучей способны шляпы с широкими полями. «Они защищают и голову, и лицо, и шею, и плечи, создавая тень», — отметила она.

При этом в рамках передачи озвучили, что самые практичные в жару шляпы сделаны из листьев пальмы. Кроме того, в рейтинге также оказались платки, банданы, бейсболки и панамы.

Ранее в июле стилист Николай Овечкин раскритиковал российских мужчин из-за размера шортов в спортзале.

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      Алина Гостева
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