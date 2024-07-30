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15:19, 30 июля 2024Силовые структуры

Россиянин заразил возлюбленную ВИЧ-инфекцией и попал в колонию

В Тюменской области суд приговорил мужчину к колонии за заражение партнерши ВИЧ

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Тюменской области суд приговорил местного жителя к двум с половиной годам колонии-поселения за заражение партнерши вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчину также обязали выплатить пострадавшей два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Его признали виновными по статье 122 («Заражение ВИЧ-инфекцией») Уголовного кодекса РФ. Подсудимый вину признал частично. По его словам, девушка могла заразиться от «одного из ее многочисленных партнеров».

С 1 февраля 2017 года осужденный знал о наличии у него ВИЧ и был обязан соблюдать меры предосторожности, которые помогли бы не распространять инфекцию дальше. По версии следствия, с сентября по декабрь 2023 года мужчина вступал в сексуальную связь с пострадавшей без средств контрацепции. При этом он не предупредил возлюбленную о болезни. В результате она заразилась: ВИЧ-инфекция была выявлена у девушки в январе.

Ранее в Нижнем Тагиле следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который умышленно заразил 17-летнюю школьницу ВИЧ-инфекцией.

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