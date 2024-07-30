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13:18, 30 июля 2024Бывший СССР

Российские миротворцы потренировались в Приднестровье

Сопредседатель ОКК Беляков: миротворцы РФ потренировались в Приднестровье

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Российские миротворческие силы потренировались в Приднестровье. Об этом сообщил в сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Олег Беляков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что тренировка миротворцев РФ прошла по всей зоне безопасности. Беляков назвал учения плановыми. По его словам, они были согласованы с Объединенным военным командованием и ОКК. «Эти учения должны были быть совместными, но молдавская сторона отказалась», — добавил Беляков.

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      Кристина Есикова
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