Российский губернатор раскрыл подробности о найденной в болоте двухлетней девочке

Архангельский губернатор Цыбульский: найденная в болоте девочка в реанимации

Двухлетняя девочка, которую нашли в болоте Архангельской области ночью, в ближайшие сутки будет находиться в реанимации. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Цыбульский в Telegram-канале.

«Сейчас девочка находится под наблюдением специалистов. По словам врачей, за время наблюдения каких-либо серьезных травм и повреждений не выявлено», — сообщил глава региона.

По его словам, в поиске девочки участвовала техника МЧС России и арктический вертолет Ми-8. Искали пропавшего ребенка волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и «Север», а также местные жители.

Двухлетний ребенок пропал в Архангельской области в воскресенье, 28 июля. Ее нашли на следующий день. По данным местных СМИ, девочка гуляла во дворе дома, после чего родители потеряли ребенка из виду. Его обнаружили на краю болота — девочка была наполовину в трясине и кричала «мама».