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10:16, 30 июля 2024Из жизни

Рыбацкая команда поймала 224-килограммовую тупорылую акулу и установила новый рекорд

В штате Алабама рыбацкая команда поймала рекордную тупорылую акулу

Фото: Unsplash

В США рыбацкая команда выиграла родео по глубоководной рыбалке и установила новый рекорд штата Алабама по весу пойманной акулы. Об этом сообщает Fox News.

Рекордную тупорылую акулу весом 224 килограмма поймала команда из четырех человек под названием Bon Secour Butchers. Капитан Адам Лайонс рассказал, что при ловле такой крупной рыбы, нужно действовать осторожно, чтобы она не повредила лодку. По его словам, главное — утомить акулу и зацепить веревку за ее хвост. Тогда хищная рыба уже не сможет уйти от рыбаков.

«Сочетание рыболовного опыта, работы капитана и терпения стало залогом выигрыша», — объяснил победу Bon Secour Butchers Лайонс. В награду его команда получила шесть тысяч долларов (513,4 тысячи рублей). Предыдущий рекорд штата был установлен в 2015 году. Тогда рыбаки поймали 203-килограммовую тупорылую акулу.

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Алабамское родео по глубоководной рыбалке проводится с 1929 года. Оно является старейшим рыболовным турниром в США. В 2024 году в нем приняли участие больше трех тысяч рыбаков.

Ранее сообщалось, что в Канаде шестилетний мальчик поймал рекордного малоротого окуня. Пойманная рыба достигала в длину 56 сантиметров, что составляет почти половину роста юного рыбака.

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      Юлия Юткина
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