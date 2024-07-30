В РЖД объяснили отсутствие заграждений на переезде под Волгоградом

РЖД: на переезде под Волгоградом не устанавливались плиты-заграждения

Железнодорожный переезд под Волгоградом, где КАМАЗ столкнулся с пассажирским поездом Казань—Адлер, относится к тем, на которых не должны устанавливаться подъемные плиты-заграждения. Об этом сообщили в РЖД, передает РИА Новости.

«Данный переезд в соответствии с нормативной базой относится к 4-й категории с интенсивностью движения менее 1000 машин в сутки в обоих направления», — отметили в компании.

Там добавили, что переезд, где произошло столкновение, является регулируемым, а также имеет световую и звуковую сигнализацию. При этом дежурного работника там нет.

В РЖД напомнили, что, согласно ПДД, водитель должен убедиться в отсутствии приближающегося поезда перед проездом путей, а в случае наличия светофора — остановиться у красного сигнала.

Большегруз столкнулся с пассажирским поездом Казань—Адлер в Волгоградской области днем в понедельник, 29 июля. По последним данным, пострадали 52 человека, 21 из которых госпитализировали. В тяжелом состоянии находятся три человека. Как уточнял волгоградский губернатор Андрей Бочаров, с рельсов сошли девять вагонов и электровоз, в момент столкновения в поезде находились 813 человек.