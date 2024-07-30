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00:24, 30 июля 2024Бывший СССР

СБУ задержала украинского ученого за книги по истории

«Страна.ua»: СБУ задержала украинского ученого за книги по истории

Фото: Telegram-канал Службы безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала украинского ученого за книги по истории, об этом сообщило издание «Страна.ua».

Историк был задержан в Киеве. В материале говорится, что он попал под внимание спецслужб за книги, написанные до начала специальной военной операции.

В заявлении СБУ в Telegram-канале говорится, что задержанный «фальсифицирует исторические факты становления и развития украинской государственности в пользу России». Там также заявили, что он издавал книги «подпольно за деньги из Москвы», а также поддерживал проведение СВО в соцсетях. Его имя не уточняется.

Как отмечает ТАСС, ряд украинских СМИ пишут, что задержан доктор исторических наук, член-корреспондент НАНУ Алексей Толочко. При этом «Страна.ua» удалила пост, в котором утверждалось, что речь идет именно об этом человеке.

Алексей Толочко является сыном советского и украинского историка-медиевиста, археолога, профессора Петра Толочко. В своей научной деятельности особое внимание ученый уделял Древней Руси, поддерживал объективность и отсутствие политизации, а также выступал за единство русских, украинцев и белорусов. Он ушел из жизни в апреле этого года в 86 лет.

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