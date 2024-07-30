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07:11, 30 июля 2024Силовые структуры

Суд перенес слушание по уголовному делу в отношении «крабового короля» России

Суд отложил на сентябрь рассмотрение дела «крабового короля» Олега Кана

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Фрунзенский районный суд Владивостока перенес слушание по уголовному делу в отношении рыбопромышленника с Дальнего Востока, получившего прозвище «крабовый король», Олега Кана. Об этом сообщает ТАСС.

Слешание отложено на 16 сентября сентябрь, так как судья в отпуске.

Предприниматель заочно проходит по двум уголовным делам. Его признали виновным в расправе и приговорили к 17 годам колонии. Также «крабовому королю» инкриминируют создание преступного сообщества, контрабанду стратегически важными ресурсами и уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов.

В июне пятый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобах на решение Арбитражного суда Приморья о взыскании по иску Генпрокуроры 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в числе которых есть Кан.

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      Екатерина Кашурникова
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