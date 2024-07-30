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19:20, 30 июля 2024Путешествия

Турист поехал в романтическое путешествие с девушкой и оказался парализован ниже пояса

Daily Mail: турист прыгнул с моста в воду в Европе и оказался парализован

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Австралийский турист поехал в долгожданное романтическое путешествие с девушкой по Европе и оказался парализован ниже пояса после прыжка с моста. О превратившемся в кошмар отпуске сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 29-летний Джордан Теобальд и его партнерша Лора Махони годами копили на поездку и выбрали для путешествия Боснию и Герцеговину. Там мужчина решил совершить экстремальный прыжок с известного моста в Мостаре, однако развлечение закончилось тяжелой травмой.

При приземлении в воду турист сломал позвонки, из-за чего лишился возможности двигать ногами. Теперь Теобальду предстоит пройти долгий путь лечения, а также найти деньги для возвращения в родной Мельбурн. Расходы на медицинское обслуживание и транспортировку пострадавшего в Австралию составят более 100 тысяч долларов (8,6 миллиона рублей). Семья мужчины организовала сбор средств.

Ранее британский турист спрыгнул с лодки во время ночной вечеринки с друзьями в Праге и был найден бездыханным в реке спустя неделю поисков. По данным издания, Йооп Спаркс отдыхал на катере и решил прыгнуть в воду, чтобы поплавать. Однако всплыть на поверхность ему не удалось.

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