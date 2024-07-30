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06:30, 30 июля 2024Путешествия

В России заметили рост спроса на необычный тип туризма

«Авито Путешествия» заметили рост спроса на винный туризм в России

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Выбор посуточного жилья в локациях с развитым винным туризмом за год сильно увеличился, заметили аналитики «Авито Путешествий» и «Авито Услуг». Они также посчитали, как изменились цены на отдых в соответствующих регионах России. С результатами исследования о необычном типе туризма ознакомилась «Лента.ру».

Аналитики изучили стоимость посуточной аренды жилья, предложения экскурсий и трансфера в июле 2024 года в семи «винных» регионах. Выяснилось, что по сравнению с июлем 2023 года сильнее всего предложение загородных объектов выросло в Северной Осетии (в 2,5 раза), Кабардино-Балкарии (в 2,2 раза) и Краснодарском крае (+66 процентов). А в сегменте посуточной аренды квартир в лидерах оказалась Северная Осетия (+77 процентов), Ростовская область (+71) и Ставропольский край (+44).

В «винных» регионах россияне бронируют жилье в среднем на три дня. Самые короткие поездки у путешественников по Ростовской области, куда люди отправляются на выходные. Самые длинные — в Крыму, где средний период бронирования составляет пять ночей, что скорее больше похоже на сценарий полноценного отпуска

Артем Кромочкинруководитель направления «Авито Путешествия»

Предложение экскурсий в «винных» регионах на «Авито Услугах» за год увеличилось на 23 процента. Самый заметный рост — в Ставропольском крае (+70 процентов), Краснодарском крае (+41) и Кабардино-Балкарии (+37). Предложений о трансфере в регионах исследования суммарно стало на 67 процентов больше, чем в июле 2023 года.

Динамика предложения в целом соответствует тому, как растет спрос на тематические экскурсии. За год интерес к такому виду досуга увеличился почти во всех регионах, попавших в наше исследование. Чемпионы по динамике — Кабардино-Балкария и Краснодарской край, где интерес к путешествиям по виноградникам и винодельням вырос в 2,6 и почти в 2 раза соответственно по сравнению с июлем прошлого года

Александр Сёмочкинруководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» в «Авито Услугах»

Согласно исследованию, дешевле всего из «винных» регионов снять посуточную квартиру в Северной Осетии (2 900 рублей за ночь), Ставропольском крае (3 тысячи рублей), Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ростовской области (по 3 100 рублей). Самое доступное посуточное загородное жилье представлено в Крыму (5 тысяч рублей за ночь), Дагестане (6 300 рублей) и Ростовской области (7 300 рублей).

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