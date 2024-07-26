Названы позволяющие сэкономить в путешествии лайфхаки

Эксперт по туризму Соколов призвал не покупать сувениры в начале путешествия

Есть несколько лайфхаков, которые могут помочь сэкономить в путешествии, рассказал эксперт по туризму, руководитель визового центра Visasam.ru Борис Соколов. Позволяющие сберечь бюджет способы он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, эксперт призвал не покупать в первые дни путешествия сувениры и не заниматься шоппингом. По его словам, лучше всего заняться этим ближе к концу поездки, когда вы будете знать реальные цены в стране и магазины, где можно купить все необходимое дешевле.

Во-вторых, в центре города, на пляже и в других популярных туристических локациях цены могут быть в 1,5-2 раза выше, чем немного подальше от популярных мест и маршрутов, предостерег Соколов.

Чтобы сэкономить на такси, собеседник «Ленты.ру» рекомендовал почитать о том, как добраться до основных достопримечательностей на общественном транспорте. «Посмотрите, например, ближайшую станцию метро к нужному вам месту. Это также поможет избежать пробок», — добавил он.

Не меняете валюту и деньги в аэропорту или отеле. Там, как правило, самый невыгодный курс. По прилету поменяйте минимально необходимую сумму, а остальное меняйте в центре города, где много банков и обменников с хорошим курсом Борис Соколов эксперт по туризму

Кроме того, эксперт предупредил, что часто при покупке билетов онлайн в музей, аквапарк или куда-то еще бывают скидки.

Ранее стало известно, где сейчас дешевле всего забронировать отели и другие объекты размещения в России на бархатный сезон. Согласно исследованию МТС Travel, среди популярных направлений наиболее выгодные предложения можно найти в Краснодарском крае.

