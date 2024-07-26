Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
06:30, 26 июля 2024Путешествия

Названы позволяющие сэкономить в путешествии лайфхаки

Эксперт по туризму Соколов призвал не покупать сувениры в начале путешествия

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Есть несколько лайфхаков, которые могут помочь сэкономить в путешествии, рассказал эксперт по туризму, руководитель визового центра Visasam.ru Борис Соколов. Позволяющие сберечь бюджет способы он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, эксперт призвал не покупать в первые дни путешествия сувениры и не заниматься шоппингом. По его словам, лучше всего заняться этим ближе к концу поездки, когда вы будете знать реальные цены в стране и магазины, где можно купить все необходимое дешевле.

Во-вторых, в центре города, на пляже и в других популярных туристических локациях цены могут быть в 1,5-2 раза выше, чем немного подальше от популярных мест и маршрутов, предостерег Соколов.

Чтобы сэкономить на такси, собеседник «Ленты.ру» рекомендовал почитать о том, как добраться до основных достопримечательностей на общественном транспорте. «Посмотрите, например, ближайшую станцию метро к нужному вам месту. Это также поможет избежать пробок», — добавил он.

Не меняете валюту и деньги в аэропорту или отеле. Там, как правило, самый невыгодный курс. По прилету поменяйте минимально необходимую сумму, а остальное меняйте в центре города, где много банков и обменников с хорошим курсом

Борис Соколовэксперт по туризму

Кроме того, эксперт предупредил, что часто при покупке билетов онлайн в музей, аквапарк или куда-то еще бывают скидки.

Материалы по теме:
«То, о чем ты мечтал» Россияне устремились в Японию из-за низких цен. Почему они считают ее лучшей страной для отдыха?
«То, о чем ты мечтал»Россияне устремились в Японию из-за низких цен. Почему они считают ее лучшей страной для отдыха?
22 июля 2024
Что посмотреть в Минске за выходные? Гид по лучшим местам в городе и окрестностях
Что посмотреть в Минске за выходные?Гид по лучшим местам в городе и окрестностях
22 июля 2024

Ранее стало известно, где сейчас дешевле всего забронировать отели и другие объекты размещения в России на бархатный сезон. Согласно исследованию МТС Travel, среди популярных направлений наиболее выгодные предложения можно найти в Краснодарском крае.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      Обвиняемого в подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию. Его поймали при содействии Интерпола

      В сталкивающихся галактиках обнаружили уникальный феномен

      В Нидерландах пожаловались на рост импорта российского газа

      Названы позволяющие сэкономить в путешествии лайфхаки

      Невеста выгнала сестру со свадьбы из-за ее неожиданной новости  

      В штабе Трампа назвали условие следующих дебатов

      Россияне признались в нежелании делать ремонт

      Россиянка описала отдых в Египте фразой «были вечно голодные и похудели»

      Комбат ВСУ раскритиковал украинских генералов

      Обвиненная в оргиях с коллегами тюремщица рассказала о разрушенной жизни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше