В России вырос спрос на умные телевизоры

«Яндекс» рассказал о росте продаж умных телевизоров во втором квартале

Во втором квартале 2024 года продажи умных телевизоров «Яндекса» выросли на 140 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спросом пользовались собственные умные телевизоры «Яндекса» с Алисой, ТВ Станций и ТВ Станций Про — без учета партнерских устройств, уточнили в компании.

В «Яндексе» отметили, что компания развивает два направления в сегменте умных телевизоров: это разработка собственной операционной платформы и производство ТВ Станций. По итогам второго квартала доля телевизоров на платформах Яндекса — YaOS и YaOS X — на российском рынке составила около 20 процентов. Количество активных телевизоров на этих платформах достигает 3,6 миллиона в месяц. Это умные телевизоры «Яндекса» и устройства партнеров.

Как подчеркнули в компании, «Яндекс» делает ставку на развитие ИИ внутри своих моделей телевизоров, поскольку технологии искусственного интеллекта позволяют улучшать качество изображения, совершенствовать голосовое управление и алгоритмы рекомендаций.

В 2024 году «Яндекс» планирует расширить масштабы производства и модельный ряд ТВ Станций, в том числе выпустить более бюджетные модели.