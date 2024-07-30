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12:45, 30 июля 2024Экономика

Уровень воды в Беломорско-Балтийском канале снизился

Уровень воды в Беломорско-Балтийском канале снизился на 4 метра

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Уровень воды между шлюзами Беломорско-Балтийского канала, где 29 июля прорвало дамбу, снизился более чем на четыре метра. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

По данным на 08:00 вторника, 30 июля, уровень воды в Балтийской системе высот составил 72,39 метра. По словам Парфенчикова, угроза затопления отсутствует. При этом службы находятся в режиме повышенной готовности и продолжают работу на месте аварии.

Спасатели ведут поиски пропавших, береговую зону и акваторию канала обследуют с помощью плавательных средств и беспилотников. Трое пострадавших находятся в больнице, включая одного ребенка. К ликвидации последствий аварии подключились волонтеры, которые помогают сотрудникам МЧС расчистить территорию от мусора.

Ранее в сети появились кадры с места аварии в Карелии. Сообщалось, что прорвало временную перемычку между десятым и одиннадцатым шлюзами канала.

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      Александра Качан
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