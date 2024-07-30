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21:18, 30 июля 2024Интернет и СМИ

В Британии предрекли свое поражение в войне с Россией

Express: Россия разгромит Британию за несколько дней в случае войны

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Россия очень быстро расправится с британскими войсками в случае военного конфликта. Об этом сообщает газета Express со ссылкой на отставного подполковника Стюарта Кроуфорда.

По его словам, имеющегося у британской армии оружия хватит максимум на пару месяцев, поскольку запасы оказались исчерпаны из-за помощи Украине. В частности, как отметил Кроуфорд, возникли бы сложности с бронетанковыми бригадами. Он полагает, что в случае непрерывных боев им удалось бы продержаться лишь около двух недель.

Собеседник издания указал, что у британских войск может быть недостаточно живой силы, оборудования и техники для восстановления своих подразделений, если их разгромят российские военные. «От реального количества наших боеприпасов волосы встают дыбом», — заключил он.

Ранее новый глава генштаба Британии Роли Уокер заявил, что стране и союзникам необходимо готовиться к войне или к сдерживанию уже через три года. Он предупредил, что риск опасности исходит от России, Китая, Ирана и КНДР.

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      Марина Совина
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