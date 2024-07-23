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22:57, 23 июля 2024Мир

Новый глава генштаба Британии призвал страну готовиться к войне

Глава генштаба Британии Уокер призвал королевство и союзников готовиться к войне

Фото: Unsplash

Новый глава британского генштаба Роли Уокер заявил, что Соединенному королевству и его союзникам необходимо готовиться к войне или к сдерживанию уже через три года. Об этом передает телеканал Sky News.

«Британской армии нужно быть готовой к войне через три года… существует "острая необходимость" британской армии возобновить свои способности сдерживать будущие войны надежной боевой мощью», — приводит издание слова Уокера.

При этом глава британского генштаба подчеркнул, что мировое сообщество «не находится на неизбежном пути войны». Однако это не отменяет необходимости восстановить жесткую силу Великобритании для обеспечения сдерживания. По словам Уокера, риск опасности исходит от России, Китая, Ирана и КНДР.

Ранее генерал бундесвера Карстен Бройер назвал сроки возможного нападения России на НАТО. По его мнению, это произойдет через пять-восемь лет.

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      Марина Совина
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