Генерал Бройер: Россия сможет напасть на НАТО через пять-восемь лет

Уже через пять-восемь лет Россия может быть готова к войне с НАТО, заявил генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер. Его слова приводит Tagesspiegel.

«Через пять-восемь лет вооруженные силы Москвы будут оснащены материалами и личным составом, позволяющими совершить нападение на территорию НАТО... Тогда у России будет такая возможность», — сказал генерал.

Он добавил, что РФ превосходит страны альянса в области производства танков. Бройер отметил, что российская армия ежегодно получает от 1000 до 1500 таких боевых машин, а у пяти крупнейших государств-членов НАТО из Европы есть только половина от этого количества.

22 июля президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные страны активно ведут подготовку к прямому военному столкновению с Россией. По его словам, это видно по военным приготовлениям и тому, как они ведутся. Политик подчеркнул, что на Западе предпочли бы вести военные действия против Москвы через кого-то другого, поскольку в данный момент Запад не готов к прямому столкновению.