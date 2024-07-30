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15:52, 30 июля 2024Бывший СССР

В Киеве заявили об опускающихся у украинцах руках

Экс-генпрокурор Украины Луценко: украинцы не верят в победу ВСУ

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

У населения Украины опускаются руки, жители страны не верят в победу Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом экс-генпрокурор страны Юрий Луценко заявил в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, власти Украины, «уничтожая любого, кто не поет хвалебную единому величайшему лидеру», довели население страны до отчаяния. Он предположил, что из-за этого, в частности, растет количество согласных на прекращение боевых действий на любых условиях. При этом Луценко допустил, что внутренние распри могут довести республику до повторения сценария 1918 года и падения режима «самостийников» (имеется в виду падение Украинской Народной Республики (УНР), существовавшей в 1917-1920 годах на территории нынешней Украины — прим. «Ленты.ру»).

Ранее спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что отказывается рассматривать возможность демобилизации в ВСУ. Он призвал не повторять ошибки предшественников и также указал на события Гражданской войны 1918-1922 годов, во время которой в январе 1918 года правительство УНР издало распоряжение о полной демобилизации армии, которое в конечном счете привело к продвижению частей Красной армии и взятию ими Киева в феврале 1919 года.

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      Алевтина Запольская
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